Блинкън смята, че Русия ще нахлуе в Украйна преди края на нощта

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън каза пред телевизионния канал Ен Би Си, че очаква Русия да нахлуе в Украйна преди края на нощта, но все още вижда шанс "да се избегне мащабна агресия", предаде Ройтерс.

"Всичко изглежда, че е готово за Русия да пристъпи към мащабна агресия срещу Украйна", каза Блинкън в интервюто, но уточни, че не може да бъде по-точен по отношение на времето и мястото на руската операция.

