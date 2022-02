Зеленски с драматичен апел към руснаците за избягване на инвазия в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога отправи драматичен апел към руското общество в условията на растящи опасения от предстояща инвазия от Русия, съобщи ДПА.

"Тази стъпка може да бъде началото на голяма война на европейския континент", предупреди Зеленски във видеопослание, разпространено в сряда вечер.

"Искат ли руснаците война? Отговорът зависи от вас, граждани на Руската федерация!", каза украинският президент на руски език.

Той съобщи, че се е опитал да проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. "Резултатът? Мълчание", каза Зеленски.

Той заяви, че почти 200 хиляди руски войници са разположени по украинската 2000-километрова граница и са готови да нахлуят с тежко въоръжение.

Украинският президент заяви, че е готов за разговори с Русия във всякакъв формат и на всяко място, за да обсъдят въпросите на сигурността и гаранциите за мир.

"Сигурността на Украйна е свързана със сигурността на нейните съседи. Затова днес трябва да говорим за сигурността в цяла Европа", подчерта той, цитира БТА.

Part of President Zelensky's plea tonight, calling war "a terrible misfortune." "If we are attacked militarily, if they try to take away our freedom, our lives, our children's lives, we will defend ourselves. When you attack, you will see our faces, not our spines, our faces." pic.twitter.com/r2ert9LFmo