Група журналисти са попаднали под обстрел в Донецк

Няколко служители на медии са били обстрелвани в Донбас, докато са снимали последиците от взрива, при който са загинали трима цивилни, предаде РИА, цитирана от Дарик.

ДНР и ЛНР ратифицираха договор за сътрудничество с Русия

"Група журналисти попадна под обстрел по пътя към град Горловка", каза пред руската агенция блогърът от американски произход Патрик Ланкастър. Също така той е гражданин на САЩ и на ДНР.

В групата са били четирима души, включително и самият Ланкастър и фотограф на свободна практика. "За щастие, няма ранени", разказаха те.

По-рано бе съобщено, че между Донецк и Горловка са загинали трима цивилни, които са се движили по пътя, когато се е взривила мина. За инцидента бяха обвинени украински диверсанти, посочи по-рано Интерфакс.

#Breaking. Group of Journalists come under fire while investigating road side bomb that killed 3 as Ukraine fired on area near location. Full report coming soon pic.twitter.com/QbeewWeTIr