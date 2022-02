Мощна експлозия разтърси Луганск

Мощна експлозия в контролирания от проруски сепаратисти град в Източна Украйна - Луганск.

Според РИА "Новости" взривът е засегнал газопровод. Става дума за магистралния газопровод "Дружба", който снабдява Беларус, Полша, Германия и Чехия.

На място са изпратени пожарни екипи. Причината за взрива се изяснява.

A second explosion was heard according to @rianru https://t.co/fletgnu3AD