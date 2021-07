Самолет Ан-28 изчезна от радарите в Сибир

Руски пътнически самолет Ан-28 изчезна от радарите в Томска област, Западен Сибир, предаде ТАСС, цитирайки източник от авиационните служби.

На борда заедно с тричленния екипаж е имало 17 души, включително четири деца.

Малкият самолет, собственост на авиокомпанията "Сибирска лека авиация" (СиЛА), летял от град Кедровий за Томск. Той изчезнал от радарите в района на село Бачкар.

Сработил е аварийният му маяк, цитира БТА.

