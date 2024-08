Арестуваха депутат, блудствал с деца, но съдът бързо го освободи

Политикът от австралийската Либерална партия Рори Еймън е бил задържан този петък по десет обвинения за блудство с деца, най-малкото от които е било на 10 годинки. Останалите са били на по 14 и 16 години, съобщиха местните власти.

Полицията на щата Нов Южен Уелс, чиято столица е Сидни, поясни, че заподозреният е извършил престъпленията в жилище в околностите на града през лятото на 2017 г., като е познавал и едно от децата.

По-късно същият ден съдът пусна под гаранция депутатът, който ще трябва да се яви отново пред магистратите на 18 септември.

Австралиец е изнудвал деца от цял свят със секскомпромати

Пред медиите в Австралия 35-годишният Еймън, който след този случай веднага бе изключен от местния парламент в Нов Южен Уелс и от редиците на Либералната партия, отхвърли обвиненията срещу себе си.

Отричам всички обвинения и ще се защитавам в съда, а не през медиите. Всичко това е за да не бъда депутат и да не представлявам интересите на гражданите, отсече Еймън пред журналисти.

На свой ред лидерът на Либералната партия Марк Спийкман определи обвиненията срещу Еймън като „извънредно сериозни“ и съобщи, че той вече не е част от партията, нито от парламента, информира в-к „Гардиън“.

