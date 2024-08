Мъж отвори врата на самолет и се качи на крилото

Пасажер беше арестуван днес на австралийско летище, след като излязъл от току-що спрял самолет през авариен изход, след което тръгнал по крилото и слязъл по самолетния двигател на пистата, съобщи БТА, позовавайки се на местните власти.

Полет JQ507 на авиокомпания “Джетстар” пристигнал на летището в Мелбърн от Сидни и спрял на изход на терминал, когато мъжът излязъл от самолета през десния авариен изход.

В изявление на “Джетстар” пише, че при отварянето на люка аварийна пързалка автоматично се е разпънала от задната част на крилото при фюзелажа.

Пътниците на полет от Лондон до София: Три часа триста човека чакахме един

Но вместо да я използва, мъжът тръгнал по крилото и се спуснал до земята по един от двата двигателя на “Еърбъс А320”, каза представител на властите.

Пасажерът Одри Варгийс заяви, че пътниците започнали да крещят и пищят, когато малко преди да отвори люка, мъжът започнал да се държи хаотично.

“Мъжът проявяваше доста странно поведение”, каза Варгийс.

“Веднага щом самолета започна да спира, той стана и се запъти към седалките при аварийния изход”, допълни той.

Австралийската федерална полиция каза, че нейни представители са били уведомени незабавно от служители на “Джетстар” и са арестували мъжа по подозрения за “агресивно поведение и нарушаване на протокола за самолетна безопасност”. Той е бил прегледан от екип на спешна медицинска помощ, а след това - откаран в болница, където ще остане за допълнителна диагностика.

Полицията продължава разследването и обвинения вероятно ще бъдат повдигнати на по-късна дата.

От летището в Мелбърн съобщиха, че мъжът е бил удържан от екипажа и наземния персонал, преди полицията да го арестува.

“Летище Мелбърн се гордее с изключителната реакция на наземния екип, която означава, че не е имало непосредствена опасност за другите пътници или летищния персонал”, се казва в изявление на аерогарата.

BREAKING: A man has been arrested after opening the emergency exit door of a Jetstar plane at Melbourne Airport and climbing out onto the wing. #7NEWS https://t.co/1Di9HPOhlC