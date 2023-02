Операта в Сидни светна в цветовете на дъгата по случай Световния прайд

Сидни очаква да посрещне повече от 78 000 посетители по време на фестивала, който чества ЛГБТИ+ общността и обръща внимание на проблемите, с които тя се сблъсква.

Световноизвестната опера беше осветена в цветовете на дъгата като част от активирането на Rainbow City инициативата на WorldPride в Сидни, в рамките на която ще бъдат инсталирани 45 произведения на общественото изкуство в целия град – включително дъги на плажовете Бонди, Куги и в Кралската ботаническа градина, както и в Сините планини.

Преди да бъде осветена публично в 20:30 ч. по Гринуич на 17 февруари, се проведе генерална репетиция под прикритието на тъмнината, за да се гарантира, че всичко е готово.

По-рано беше обявено, че Кайли Миноуг ще оглави церемонията по откриването на WorldPride, която ще се състои в The Domain на 24 февруари. Откриването, водено от Кортни Акт и Кейси Донован ще бъде излъчено в национален ефир по телевизия ABC.

Никол Шерцингер ще бъде хедлайнър на едно от най-дългоочакваните събития на WorldPride – партито на плажа Бонди на 4 март. Певицата ще се изяви в състав, който включва изцяло австралийски диджеи, сред които dameeeela, Jarred Baker, Jacqui Cunningham, DJ Charlie Villas и DJ Dan Murphy.

На събитието 12 000 души ще излязат на плажа, когато той ще се превърне в клуб за световната ЛГБТИ+ общност, предава proud.bg .

