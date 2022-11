"Насилникът по анцуг": Идентифицираха сериен изнасилвач, тероризирал близо 40 години

Близо 40 години след първото му нападение австралийската полиция идентифицира сериен изнасилвач, тероризирал Сидни в продължение на десетилетия.

Според униформените Кийт Симс е посегнал на 31 жени в периода 1985-2001 г., като е влизал в домовете им или ги е нападал по време на джогинг.

Първоначално детективите смятали, че зад нападенията стоят няколко различни мъже, но благодарение на ДНК технология, следата ги довела до Симс, който починал през февруари на 66-годишна възраст. Той е известен като "Звярът от Бонди" (име на плаж в Австралия) или "Насилникът по анцуг".

Първото нападение на Симс е извършено в крайбрежното предградие Клоувълли през 1985 г., а последното - през 2001 г.

