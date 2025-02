Модна дизайнерка издъхна едва на 28 години след инфекция

28-годишната модна дизайнерка Лалеска Александре е починала в болница в бразилския град Жуазейру ду Норти. Тя е била приета в лечебното заведение заради силни коремни болки.

Преди това младата жена е имала колики и отново е била на лечение в болница. Няколко дни по-късно е почувствала пронизващи спазми в корема и отново била хоспитализирана, където лекарите установили, че е настъпил тубо-овариален абсцес, поради което по спешност била вкарана в операционната зала.

Въпреки усилията да спасят живота ѝ, тя издъхнала.

Нейни роднини и приятели обясниха за CNN, че смъртта ѝ настъпила вследствие на септичен шок, причинен от инфекция на маточните тръби.

