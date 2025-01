Отиде си легенда от сапунените опери

Актрисата Лесли Чарлсън , която играеше д-р Моника Куотърмейн в в теленовелата „Централна болница” в продължение на десетилетия, почина на 79-годишна възраст. Изпълнителният продуцент на сапунената опера Франк Валентини съобщи, че актрисата е издъхнала сутринта в неделя, 12 януари, след дълго боледуване.

„С натежало сърце обявявам кончината на моята скъпа приятелка и колежка Лесли Чарлсън... Нейното трайно наследство обхваща почти 50 години само в „Централна болница”... Лесли беше любимият матриарх на целия актьорски състав и екип,“ написа изпълнителният продуцент.

Here are clips of Leslie Charleson’s final scenes as Dr. Monica Quartermaine that aired on December 21, 2023. (Part 1 of 2)

Leslie Charleson SLAYED her scenes with @MauriceBenard. Sonny's greatest enemy was never the rival mob family of the month, it was always Monica. #GH pic.twitter.com/oKS1C9Q80K