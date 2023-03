Хванаха 2,3 тона кокаин в изкуствени керамични плочки

Перуанските власти конфискуваха 2,3 тона кокаин, предназначен за Турция, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

Наркотикът, скрит в опаковки, имитиращи керамични плочки, е бил намерен в склада на най-голямото перуанско пристанище - Каляо, близо до столицата Лима.

"Това е първият инцидент, за който ни е известно, (при който товарът е на) перуанско пристанище, а крайната му дестинация е Турция. Обикновено става въпрос за пристанища в Белгия, Нидерландия, Испания и Франция", заяви началникът на полицията в Каляо полковник Луис Анхел Боланос.

Боланос каза, че конфискуваният кокаин се оценява на най-малко 20 милиона долара.

Миналата година в Перу са били конфискувани рекордните 86,4 тона наркотици и незаконни субстанции, от които 28 тона кокаинов хидрохлорид, сочат данни на полицията.

Статистика на ООН гласи, че страната и съседна Колумбия са сред най-големите световни производители на кокаин, както и на растението кока, от което се произвежда този вид наркотик.

