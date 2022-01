Хондураски депутати се сбиха в местния парламент

Посолството на САЩ в Хондурас призова снощи за спокойствие и диалог, след като депутати се сбиха в парламента на страната поради спор кой да бъде следващия председател, предаде БТА, цитирайки Ройтерс.

"Поради събитията от 21 януари, САЩ призовават всички политически актьори да останат спокойни, да водят диалог и да се въздържат от насилие и провокативни изявления", подчерта посолството. Освен това Вашингтон призовава техните поддръжници "да се изразяват мирно, като зачитат върховенството на закона". Законодателните планове на новоизбраната президентка Сиомара Кастро понесоха удар в петък, когато 18 членове на нейната Партия на свободата и преструктурирането (Либре) си сътрудничиха с управляващата Национална партия, за да изберат председател на парламента от своята партия. Това доведе до хаос в парламента, защото гласуването наруши споразумението на Кастро с по-малката Партия "Спасител на Хондурас" (СнХ), която й помогна да спечели изборите. В замяна нейната партия трябваше да избере председател на парламента от редиците на СнХ.

Кастро нарече действията на 18-те депутати "предателство" и ги изключи от партийните редици. Освен това тя призова членове на Либре от цялата страна да се съберат днес на протест в столицата Тегусигалпа, за да попречат на избирането на съвет, който трябва да ратифицира резултатите от гласуването в петък. Освен това новоизбраната президентка заплаши, че ще откаже да положи клетва на 27 януари пред новия председател на парламента.

