Белгия увери Зеленски, че ще продължи подкрепата за Украйна

Украйна може да продължи да разчита на подкрепата на Белгия, заяви днес белгийският премиер Барт де Вевер след среща в Брюксел с украинския президент Володимир Зеленски. Нашата страна не може да да приеме решенията за бъдещето на Украйна и за европейската сигурност да бъдат вземани без Украйна и европейските съюзници, допълни Де Вевер, цитиран от местни медии.

Белгийският премиер призова да не се забравя, че Русия е нападателят, а Украйна е нападнатата страна във войната.

Оставаме лоялен партньор на Украйна, това беше първата ни среща с президента Зеленски, отбеляза Де Вевер. По неговите думи белгийското правителство ще проучи дали е възможно да увеличи помощта за Киев.

САЩ остават наш съюзник в НАТО, но г-н Тръмп е пълен с изненади, и то неприятни за нас. Спешно трябва да укрепим европейския стълб в НАТО. Ако се сключи мирно споразумение и ако бъдем поканени да го подкрепим, възможно е Белгия да изпрати в Украйна миротворци, но още е рано, каза Де Вевер.

По-късно днес Зеленски ще бъде приет от белгийския крал Филип.

Зеленски ще участва в извънредното заседание на Европейския съвет днес и ще се срещне с Рютe

Това ще бъде третата им среща в Брюксел, след като украинският президент посети държавния глава през през 2023 и 2024 година, пише БТА.

