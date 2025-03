Взрив в завод за гуми в Хановер

Един човек бе леко ранен при експлозия на котел в завод за производство на автомобилни гуми на компанията "Континентал" (Continental) в централния германски град Хановер, предаде ДПА.

Медици преглеждат още шестима души.

Засега не е ясна причината за инцидента, който стана малко преди 10:00 ч. местно време (11:00 ч. българско време).

Местни жители разказват, че са чули силен взрив.

Говорител на "Континентал" съобщи, че на последния етаж на завода е избухнал пожар, който вече е загасен.

Първоначално са евакуирани само хората в засегната зона от сградата, която е дълга няколко десетки метра. В момента инженери проверяват дали пожарът се е отразил на стабилността на постройката.

Взрив е избухнал в институт за военнотехнически изпитания край Братислава

На снимки от мястото на инцидента се виждат изпочупени прозорци на шестия етаж на сградата. Репортер на ДПА предаде, че има откъртени части от фасадата. Съседната улица е покрита с парчета стъкла и затворена.

Спасителните екипи, отишли на мястото на взрива, първоначално са имали готовност да действат в условията на инцидент с масови жертви, пише БТА.

