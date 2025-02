"Позорно шоу", "Украйна, не си сама": световни лидери подкрепиха Зеленски след зрелищния му спор с Тръмп

© Getty Images

Световни лидери изразиха подкрепата си за украинския президент Володимир Зеленски. Минути, след като той напусна Белия дом, след разгорещения разговор с американския си колега Доналд Тръмп - реакцията от страна на останалия свят не закъсня.

"Достойнството ти е чест за храбростта на украинския народ. Бъди силен, бъди смел, бъди безстрашен. Никога не си сам, скъпи президент Зеленски. Ще продължим да работим заедно за справедлив и траен мир", заяви в социалната мрежа X председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Your dignity honors the bravery of the Ukrainian people.



Be strong, be brave, be fearless.

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa.



We will continue working with you for a just and lasting peace. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025

Постът на Фон дер Лайен беше споделен в X и от председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че има един „агресор - Русия“ и един „нападнат народ - Украйна“. Макрон призова за „уважение към тези, които се борят от самото начало“. "Смятам, че бяхме прави да помогнем на Украйна и да наложим санкции на Русия преди три години и да продължим да го правим“, добави още Макрон пред репортери в Лисабон, където е на двудневна визита.

Скандал в ефир: Тръмп и Джей Ди Ванс засипаха Зеленски с обвинения

"Не сте сами, скъпи Зеленски, скъпи украински приятели“. Това написа полският премиер Доналд Туск.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025

"Украйна, Испания стои заедно с теб!", написа в X испанският премиер Педро Санчес.

Ucrania, España está contigo.



Ukraine, Spain stands with you.



Україно, Іспанія з тобою. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025

„Тръмп и Ванс направиха позорно шоу. Срамувам се от това поведение. САЩ заслужават нещо по-добро. Свободният свят трябва да подкрепи Украйна”, написа в X бившият върховен представител на Европейския съюз за външна политика и сигурност Жозеп Борел.

Trump and Vance have put on a disgraceful show. I am ashamed of that behavior. The U.S. deserves something better.



The free world must support Ukraine.

I was and still am with @ZelenskyyUa — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2025

"Украйна не е сама", написа в X и външният министър на Германия Аналена Бербок.

Ukraine is not alone.



Germany together with our European allies stands united alongside #Ukraine - and against the Russian aggression. Ukraine can build on unwavering support from Germany, Europe and beyond. Their defence of democracy & their quest for peace & security is ours. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) February 28, 2025

"Германия, заедно с нашите европейски съюзници, застава твърдо зад Украйна и срещу руската агресия. Украйна може да разчита на непоколебима подкрепа от Германия, Европа и още много други държави. Украинската защита на демокрацията и стремежът ѝ към мир и сигурност - са наши", категорична е първият германски дипломат.

Последвайте канала на

4









Копирано