Министър-председателят на Полша Доналд Туск отвърна на коментарите на президента на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския, който заяви, че Европейският съюз е създаден, "за да прецака Съединените щати".

"ЕС не е създаден, за да прецаква когото и да било. Точно обратното. Той е създаден, за да поддържа мира, да изгради уважение между нашите нации, да създаде свободна и справедлива търговия и да укрепи нашето трансатлантическо приятелство. Толкова е просто", пише Туск в социалната мрежа Х.

The EU wasn’t formed to screw anyone. Quite the opposite. It was formed to maintain peace, to build respect among our nations, to create free and fair trade, and to strengthen our transatlantic friendship. As simple as that.