Проява на мощ: Стратегически бомбардировач B-52 на САЩ доближи руските граници

Американски стратегически бомбардировач B-52 е прелетял над естонската столита Талин. Вчера прибалтийската държава отбеляза своя Ден на независимостта в момент, в който гледа с уплаха спрямо евентуална руска експанзия.

Самолетът се приближил на около 80 км от руската граница. Прелитайки над Талин, бомбардировачът се присъединил към формация от четири изтребителя F-35A и двойка F/A-18 Hornets.

Местни медии посочват, че изтребителите F-35 са част от ВВС на Нидерландия, които в момента участват в мисията по Air Policing над Прибалтика. Самолетите F/A-18 пък са от ВВС на Финландия.

Бомбардировачът B-52 прелетял още над Латвия и Литва, преди да навлезе във въздушното пространство на Полша.

On 24 February, the Finnish Air Force trained together with a B-52 Stratofortress bomber and F-35s in Estonian airspace. The training session was concluded with a flyover above Tallinn in honour of Estonia’s Independence Day.⁰#ilmavoimat #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/NGwQOXuE85