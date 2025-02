Взрив избухна пред сградата на руското консулство в Марсилия

Запалително устройство избухна пред сградата на руското консулство в Марсилия днес - навръх третата годишнина от началото на войната в Украйна, съобщиха френските власти, предаде БТА, цитирайки АП.

Не се съобщава за пострадали хора. На мястото е била хвърлено и второ устройство, което обаче не се е взривило. Извикан е експерт по обезвреждането на бомби. Заподозреният е избягал и е започнало разследване, заяви представител на френската полиция.

#JUSTIN : The Russian consul general in Marseille confirms that an explosion took place inside the consulate, Reuters reports citing reports. #Explosion #RussianConsulate #Marseille #France pic.twitter.com/8SyEbpDfmO

Марсилия, вторият по големина град във Франция и едно от най-големите средиземноморски пристанища, се отличава с разнообразно население, но няма особено голяма руска общност. От 2022 г. във Франция са организирани множество протести срещу войната на Русия в Украйна, включително демонстрации в Марсилия, Париж и други градове, отбелязва АП.

Три години от войната в Украйна

Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова заяви, че инцидентът в Марсилия има "всички белези на терористична атака".

Explosion Rocks The Russian Consulate in Marseille



pic.twitter.com/dbcofef4An