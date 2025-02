Фон дер Лайен за щурма на сградата на ЕК: Възмутителни сцени

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е осъди днешните вандалски прояви срещу представителството на ЕК в София.

"Възмутителни сцени в София, където бе извършена вандалска проява срещу нашия офис на ЕС. В Европа упражняваме правото на мирен протест. Насилието и вандалщината никога не са правилният отговор", написа Фон дер Лайен в профила си в "Екс".

Outrageous scenes in Sofia where our EU office has been vandalised.



In Europe, we exercise the right to demonstrate in a peaceful way. Violence and vandalism are never the answer.