Зеленски е звъннал на полския президент, Анджей Дуда го посъветвал какво да прави с Доналд Тръмп

Полският президент Анджей Дуда е посъветвал президента на Украйна Зеленски да продължи сътрудничеството си с президента Доналд Тръмп.

"Преди няколко минути президентът Зеленски ми се обади. Проведохме откровен разговор след последните срещи с Келог и други събития, които се развиха", написа той в социалната мрежа X.

Дуда е обяснил на Зеленски, че кръвопролитията в Украйна могат да бъдат спрени само с подкрепата на САЩ. Според него, това е единственият път към постигането на траен мир.

Пратеникът на Тръмп за Украйна нарече Зеленски "смел и достоен лидер"

Полският президент е препоръчал на Зеленски да поддържа конструктивен и спокоен диалог с Доналд Тръмп.

"Убеден съм, че основата на преговорната стратегия на САЩ е изградена върху добра воля и честност. Нямам никакво съмнение, че американският президент е воден от дълбокото си чувство за отговорност за глобалния мир и стабилността", пише още Дуда.

A few minutes ago, President @ZelenskyyUA called me. We had a candid conversation on the heels of the recent meetings with General Kellogg and other developments. I conveyed to him that we consistently believe there is no other way to stop the bloodshed and achieve lasting peace…