Земетресение удари Санторини и предизвика голямо свлачище

Още два силни земетресения бяха регистрирани на остров Санторини, предизвиквайки свлачище. Информацията стана известна чрез публикации в Х.

Първият трус е с магнитуд 4,9 по Рихтер, а вторият с 5,1 по Рихтер.

Министерството на вътрешните работи на Гърция предостави спешна безвъзмездна помощ в размер на 850 000 евро на островите Санторини, Аморгос, Анафи и Йос за покриване на нуждите им поради продължаващата сеизмична активност, предаде "Фокус".

Силно земетресение разлюля Санторини

Вчера още едно силно земетресение разлюля и Пелопонес – със сила от 5,1 по Рихтер. Според гръцкия Институт по геодинамика епицентърът на труса е бил на 7 км западно от селището Килини на западния бряг на Пелопонес, а огнището е било на дълбочина от 5 км.

On (18.02.2025) more then 1400 earthquakes are recorded in last 04-days in Santorini Island Greece 6.0 magnitudes recorded.

