Вулканът Етна изригна отново.

Лава оставя огнени следи по заснежения връх на вулкана в Италия.

От пукнатината Бока Нуова се вижда разтилащата се лава с ярко-червен цвят и дим, които са в контраст с белия връх. Лавата е на приблизително 3000 метра надморска височина.

Volcanic activity continues at Mount Etna in Italy, visible from Catania



Italy’s highest active volcano resumes eruptions with ash clouds and the lava flow emerging from the fissure at the southern base of the Bocca Nuova crater https://t.co/phvjmfpVvc pic.twitter.com/9tTicSx1ZM