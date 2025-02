Стрелба в училище в Швеция, най-малко 5 души са ранени

Най-малко пет души са ранени след стрелба в училище в шведския град Йоребро, съобщиха световните агенции.

От полицията уточниха, че ситуацията още не е овладяна, поради което умоляват гражданите да избягват мястото на престъплението.

Шведската полиция разследва стрелба край израелски обект в Гьотеборг

Към мястото на инцидента веднага са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

На учениците от близките училища им е наредено да останат по класните си стаи и да не излизат до второ нареждане, допълниха от местната полиция.

„Съобщенията за насилие в Йоребро са много сериозни. Полицията е на място и операцията е в ход. Правителството е в тесен контакт с полицията и следи отблизо развитието на ситуацията“, заяви министърът на правосъдието Гюнар Стрьомер пред шведската информационна агенция.

A school shooting occurred in Orebro, Sweden, with reports of automatic gunfire as a major police operation has launched.



Shots were reported at Risbergska School in central Orebro, and police spokesperson Lars Hedelin confirmed to Expressen that there is a life-threatening… pic.twitter.com/BIIl7t4IS6