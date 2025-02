По време на почивка в Италия: Синът на Доналд Тръмп убива една от най-редките птици в Европа за забавление

Видео на Доналд Тръмп-младши, първородният син на настоящия американски президент, как ловува в природен резерват в околностите на Венеция предизвика вълна на ярост и възмущение в Италия.

Партията на Зелените поиска министърът на околната среда и енергийната сигурност Джилберто Фратин да се яви на изслушване пред парламента по случая. На видеото е заснето как синът на американския президент стреля по птици с група приятели в защитената местност.

Андреа Занони от Зелените поясни, че въпросната местност представлява защитена зона по смисъла на европейското законодателство и мястото е част от Натура 2000 на Европейския съюз и е вписана в регистъра като „Специална консервационна зона, наречена средна-долна лагуна на Венеция“.

На видеото се забелязва как Тръмп-младши отстрелва птица от рода на червения килифар, която е изключително рядка за цяла Европа, поради което е под закрилата на ЕС. Италианското законодателство също предвижда сурови санкции в случаи на убийство и задържане на птицата.

През декември м.г. Доналд Тръмп-младши отиде с новата си приятелка и група познати на почивка във Венеция и в един от дните посетиха защитената местност, където се отдадоха на незаконен лов, припомня 20minutos.

