Мъск с призив към европейците: Време ви е за MEGA!

Мултимилиардерът Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, и близък съюзник на президента Доналд Тръмп призова в социалните мрежи европейското население да се включи към движението MEGA (Make Europe Great Again) по аналогия на американския вариант MAGA.

„Жители на Европа: Присъединете се към движението MEGA! Направете Европа отново велика!“, написа Мъск в социалната си платформа Х.

Илон Мъск участва в предизборно събитие на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“

Както е известно, много лидери на Стария континент изразиха тревогите си от намесата на най-богатия човек на планетата във вътрешнополитическите дела на редица европейски държави, като най-осезаема е подкрепата му за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“.

People of Europe:



Join the MEGA movement!



Make Europe Great Again!!