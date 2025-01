Иракчанин, изгорил няколко пъти публично Корана, е убит в Швеция

Иракчанин, извършил няколко публични изгаряния на Корана в Швеция, е мъртъв, съобщи съдия в Стокхолм. Според местни медии той е бил застрелян в съседен град, съобщиха агенциите.

Трийсет и осем годишният Салуан Момика организира няколко публични изгаряния и поругавания на свещената за исляма книга в скандинавската страна през 2023 г. Кадрите от тези прояви обиколиха света и предизвикаха остро недоволство и критики в няколко мюсюлмански страни, довели до бунтове и размирици на няколко места.

Окръжен съд в Стокхолм съобщи, че насрочено за днес произнасяне на присъдата по дело, по което Момика беше обвиняем, се отлага поради смърт на един от обвиняемите. Съдията от същия съд Йоран Лундал потвърди, че починалият е Момика. Той посочи, че не разполага с данни как и кога е настъпила смъртта на Момика.

Полицията съобщи, че снощи при нея е постъпил сигнал за стрелба в жилищна сграда в Сьодертеле, населено място близо до Стокхолм, и при пристигането на екипите ѝ е открит мъж с огнестрелни рани. Впоследствие той е издъхнал, а по случая е образувано предварително производство за убийство.

Шведската телевизия съобщи, без да посочи източник, че жертвата е Момика. Медията допълва, че той е пристигнал в Швеция през 2018 г. от Ирак, а през 2021 г. е получил право на постоянно пребиваване за срок от три години.

Двама мъже изгориха екземпляр от Корана пред сградата на шведския парламент

Прокурор Расмус Йоман каза пред шведската осведомителна агенция ТТ, че по случая са задържани няколко души. Той не навлезе в подробности.

Момика казваше, че протестите му са насочени срещу религията ислям, а не срещу мюсюлманите. Той заяви, че иска да предпази шведското население от посланията на Корана. Шведските органи на реда разрешиха проявите му на основание спазване на свободата на словото, но същевременно му повдигнаха обвинения.

През март миналата година беше арестуван в съседна Норвегия, след като обяви, че ще кандидатства за убежище там, и беше върнат в Швеция, предаде ТТ, цитирано от БТА.

През август Момика и още един човек бяха обвинени в насаждане на омраза с изявления, направени във връзка с изгарянията на Корана. Тази сутрин съдът се очакваше да се произнесе по това дело.

