Нацисткият поздрав на Илон Мъск цъфна върху завода на "Тесла" в Берлин

"Кадър с това как Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, отправя нацисткия поздрав цъфна върху стена на завода на "Тесла" в Берлин, това написа израелското издание "Детали".

Както вече екипът на NOVINI.BG писа, собственикът на конгломерата "Тесла", социалната мрежа "Екс" (по-рано "Туитър") и други компании на събитие след церемонията по встъпване в длъжност на 47-ия президент на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския, направи жест, който бе определен като нацистки.

Мъск отправи нацисткия поздрав и заяви: Бъдещето на цивилизацията е спасено!

"Акцията бе организирана и осъществена от германската асоциация на творци "Център за политическа красота". Тя бе извършена във връзка с насрочените за 23 февруари парламентарни избори в страната. Мъск открито подкрепи крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" и взе интервю от лидера ѝ Алис Вайдел", добави медията от Еврейската държава.

"Берлинската полиция след разговор с охраната на предприятието заяви, че снимката е фалшива", посочи още "Детали".

Tesla Gigafactory, Berlin - right now!



In cooperation with @ByDonkeys pic.twitter.com/2zQoUV0GRY