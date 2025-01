Екоактивисти надраскаха със спрей гроба на Чарлз Дарвин

Екоактивисти от движението "Просто спрете петрола" изрисуваха със спрей гроба на британския изследовател Чарлз Дарвин в Уестминстърското абатство в Лондон, предаде Ройтерс, предава БТА.

Двама активисти влязоха в светата обител, където обичайно се провеждат кралски сватби, коронации и погребения, и напръскаха намиращия се там гроба със спрей с тебеширена боя.

Активистите са написали с оранжева боя на бялата мраморна надгробна плоча на Дарвин "1,5 умря". Това е препратка към глобалните температури, чиито средни стойности през 2024 г. за първи път в историята надхвърлиха тези от прединдустриалния период с 1,5 градуса по Целзий.

"Прекрачихме прага от 1,5 градуса, който трябваше да ни държи в безопасност", каза един от активистите. "Дарвин би се обърнал в гроба, ако знаеше, че сме в разгара на шестото масово измиране", допълни той.

Дарвин, известен най-вече с теорията си за еволюцията чрез естествен подбор, умира през 1882 г. Тленните му останки са положени в Уестминстърското абатство, където са погребани и други учени, като Исак Нютон и Стивън Хокинг.

Започнали са незабавни действия по почистването на боята, като не се очаква да има някакви трайни увреждания, заяви говорителка на Уестминстърското абатство.

Тя допълни, че на мястото на инцидента са пристигнали служители на реда и че катедралата остава отворена за посещения. Междувременно лондонската полиция съобщи, че са арестувани две жени, заподозрени за "причиняване на щети по криминални подбуди".

През последните години движението "Просто спрете петрола" организира редица шумни демонстрации във Великобритания. Акциите включваха нарушаване на спортни и театрални събития, драскане по сградата на посолството на САЩ в Лондон и заливане на картини на Ван Гог със супа.

Тя допълни, че на мястото на инцидента са пристигнали служители на реда и че катедралата остава отворена за посещения. Междувременно лондонската полиция съобщи, че са арестувани две жени, заподозрени за "причиняване на щети по криминални подбуди".

През последните години движението "Просто спрете петрола" организира редица шумни демонстрации във Великобритания. Акциите включваха нарушаване на спортни и театрални събития, драскане по сградата на посолството на САЩ в Лондон и заливане на картини на Ван Гог със супа.

