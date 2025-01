Два трамвая се удариха в тунел в Страсбург, има ранени

Най-малко 20 души сасериозно ранени при сблъсък на два трамвая близо до гарата в Страсбург, Източна Франция, съобщиха от префектурата, цитирани от Франс прес.

"Според първоначалната информация броят на пострадалите е 20 души, които са в относително тежко състояние", заяви говорител на префектурата, като добави, че причините за инцидента все още се разследват.

Според журналист на АФП, намиращ се на мястото на инцидента, пред гарата е отцепен голям район, в който се виждат множество линейки.

Видеозапис от свидетел в социалните мрежи показва хаотична сцена с два трамвая, които са сериозно повредени в тунела на гарата. Един от трамваите изглежда е дерайлирал в резултат на удара.

Страсбург е първият голям френски град, в който през 1994 г. е въведена отново в експлоатация трамвайна мрежа. От тогава до сега не е имало сериозни инциденти, посочва АФП, цитирани от БТА.

