НАТО: И последната руска подводница се изтегли от Средиземно море

Русия съобщи, че вече няма нито една своя подводница в Средиземно море, след като и последната ѝ такава – „Новоросийск“, се оттегли във водите на Атлантическия океан.

От морското командване на НАТО потвърдиха новината, позовавайки се на Военноморските сили на Португалия, които оповестиха, че подводницата е напуснала военноморската база в Сирия, минала е покрай бреговете на Португалия и е навлязла в Атлантическия океан.

Германското МО: Русия се подготвя да изостави напълно базите си в Сирия

В продължение на повече от пет десетилетия военноморската база в Тартус подслоняваше част от руския военен флот, но след падането на режима на Башар Асад Москва загуби и двете си военни бази на територията на Сирия, с което на практика се отслаби руското влияние в региона, отбелязва Нюзуик.

The Alliance is watching and we are vigilant! Recently, our NATO allies from the Portuguese Navy, NRP Álvares Cabral and NRP Setúbal, monitored the Russian submarine Novorossiysk and the Large Landing Ship (LLT) Alexander Shabalin as the ships passed through waters near Portugal.… pic.twitter.com/3r0hcNd9j4