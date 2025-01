Заложническа драма в Германия

Въоръжен с нож взе банкова служителка за заложник в Германия. Ситуацията се е разиграла тази сутрин, когато извършителят е проникнал в клона на банка Volksbank в Римбах в Южен Хесен.

Във видео, което циркулира онлайн, се вижда как мъжът стои на входа на финансовата институция и държи нож до врата на млада жена. Тя започва да плаче, докато нападателят, с видимо едро телосложение, размахва оръжието си: "Няма, няма!", крещи той на свидетелите на случващото се и полицаите, съобщава BILD.

"Полицейска операция се провежда в банков клон в Римбах", съобщиха по-рано властите в канала с и в платформата X. "Мъж е влязъл във филиала тази сутрин около 8:00 ч. В момента той е там с поне един човек, който държи против волята му. На място сме с голям брой полицаи. Те включват също специализиран персонал за спешна помощ. Ще ви държим в течение тук", написаха от дирекцията в социалната мрежа.

Според говорителят на полицията Бернд Хохстедтер операцията вече е приключила. Извършителят, който е на 36 години, е задържан, а заложникът е невредим. Нейни колеги и други хора, които са били в клона по това време, също са без наранявания и вече им се оказва психологическа помощ.

BREAKING: An unidentified man armed with a knife has taken a woman hostage in a bank branch in the German town of #Rimbach



Police and special forces have arrived at the scene. The motives behind the incident and the perpetrator's demands remain unknown at this time.