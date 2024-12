Бивш футболист без висше образование става президент на Грузия

Бившият футболист Михаил Кавелашвили ще бъде избран за следващ президент на Грузия.

Той е единственият кандидат и е подкрепян от управляващата партия. Тя има мнозинство в 300-членната избирателна колегия.

Кандидатът е основател на една от по-малките партии в Грузия и е известен с антиевропейски и антиамерикански позиции.

Заради очакваните протести, районът на центъра около парламента на Грузия отново е в жълтата зона на сигурност. Паралелно с това пред парламента има протест "Покажи ни дипломата си Кавелашвили", която е заради това, че той няма диплома за висше образование. През 2015 година това условие му попречи да стане шеф на грузинската федерация по футбол.

Четирите опозиционни партии не признават легитимността на предишните избори и отричат правото на новия парламент да взима решения.

Грузинският парламент забрани маските и пиротехниката по време на протести

За първи път в Грузия президентът няма да се избира с гласуване от гражданите. През 2017 година управляващите промениха конституцията и създадоха избирателна колегия. Тя се състои от депутати и представители на регионалната власт, пише Нова телевизия.

