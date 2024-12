Италия показа как се прави: Доживотен затвор за младеж, убил бившата си приятелка със 75 крошета в главата

Съд във Венеция осъди на доживотен затвор Филипо Турета, който на 11 ноември 2023 г. уби бившата си приятелка – 22-годишната Джулия Чекетин, нанасяйки ѝ 75 удара с ръце в областта на главата.

След убийството ѝ Турета напуска Италия и бяга в Германия, където е установен и задържан от местните власти и впоследствие върнат обратно в родината си. Пред разследващите той прави пълни самопризнания за извършеното престъпление.

Всички губим като общество. Нито съм по-облекчен, нито съм по-тъжен, отколкото бях вчера, или колкото ще бъда утре. Чувството е странно, сподели след процеса бащата на Джулия, който се превърна в символ в борбата срещу насилието над жени в Италия.

„Справедливостта възтържествува и това ме радва, но все още има много какво да се направи. На домашното насилие трябва да се противодейства с превенция, с образование... Като човешко същество се чувствам победен, като баща нищо не се е променило“, допълни още опечаленият родител.

