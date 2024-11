Приключи антивоенното шествие в Берлин, начело с Юлия Навалная

Антивоенното шествие на руската опозиция в Берлин приключи. На него присъстваха лидерите Юлия Навалная, Владимир Кара-Мурза и Иля Яшин, предава Нова.

Демонстрацията беше под мотото "Не" на Путин", "Не" на войната в Украйна" и "Свобода за политическите затворници".

Около 2000 души се събраха и вървяха в германската столица над 3 часа с тримата опозиционни лидери. Първи на сцената се качи Иля Яшин.

"Много се радвам, че хората се събраха, че не се страхуват и че не мълчат. Много се радвам, че всички видяха, че има много руснаци, които не подкрепят политиката на Путин, които искат изтегляне на войските, които изразяват солидарност с политическите затворници. За нас беше много важно да покажем, че сме много", каза той.

Опозиционните лидери говориха с хората, бяха близо до тях, подписваха плакати, а в разговор между Владимир Кара-Мурза и едно от семействата, стана ясно, че хората, с които разговаря, са тръгнали от Париж късно през нощта, за да пристигнат по обяд тук в Берлин и да бъдат част от шествието.

Юлия Навалная оглави протест в Германия

"Основното послание е победа в битката. Победа срещу Путин, както и победа за Украйна. Мисля, че планът е да не се разделяме. Това е, което Путин и неговите хора искат през цялото време - да се разделим, да се борим помежду си", каза носителката на Нобелова награда Ирина Шербакова.

Russian anti-war march and rally in Berlin, organised by Yulia Navalnaya, Vladimir Kara-Murza, and Ilya Yashin.



Photo/Video: David Frenkel, Egor Astakhov / Mediazona pic.twitter.com/dzFDvmTdC6