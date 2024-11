Руски кораб изправи на нокти членка на НАТО

Руски плавателен съд е под постоянно наблюдение от бреговата охрана на Норвегия, след като от няколко дни обикаля около бреговете на скандинавската страна, която е член на НАТО.

Корабът „Янтар“ /на снимката/ е идентифициран от службите на САЩ като разузнавателен и присъствието му съвпада със съвместните американо-норвежки учения по вода в региона.

Руският разузнавателен и саботажен кораб „Янтар“ плава южно от брега на Норвегия, като преди това се е навъртал в близост до космодрума „Андоя“, разположен на едноименния остров в Северна Норвегия.

Наскоро местното издание NRK съобщи, че руският кораб е следвал норвежкия ледоразбивач „Кронпринс Хокон“ неуморно в продължение на 18 часа през м. септември – действие, което беше описано от капитана на кораба като „леко странно“.

„Досега не съм изпадал в подобна ситуация в морето“, каза за NRK капитан Халгейр Йохансен и допълни, че учените на борда определили поведението на екипажа на руския кораб като „заплашително“ и „провокативно“.

„Янтар“ вероятно е обследвал района за подводни кабели, принадлежащи на НАТО и неговите съюзници, които рядко се разкриват публично от официални лица поради поверителния им характер, обясни Стефан Уоткинс за Нюзуик, който е научен консултант, специализиран в проследяването на кораби и самолети.

Russian underwater intelligence/sabotage ship Yantar is steaming south along Norways coast after loitering off Andöya Space Port a few days. NO coast guard shadow.



Possibly related, I think aircraft carrier USS Harry S Truman left Oslo today? At least the Italian frigate… https://t.co/yw7twenGim pic.twitter.com/nE9ISgVzX3