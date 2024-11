И Орбан ликува: Поздравления за президента Тръмп! Светът имаше нужда от завръщането му

Министър-председателят на Унгария Виктор Орбан Виктор Орбан (на унгарски: Orbán Viktor) е настоящият министър-председател на Унгария, бе сред първите чуждестранни лидери, които поздравиха Доналд Тръмп за изборната му победа и завръщането му в Белия дом за втори мандат.

„Най-голямото завръщане в историята на Съединените щати! Поздравления за президента Доналд Тръмп по случай великата му победа! Победа, която е изключително важна за целия свят“, написа Орбан в социалната мреха Х.

Унгарският премиер не крие симпатиите си към Тръмп, с когого се срещна на два пъти тази година в Палм бийч – на 8 март и 11 юли.

От своя страна Тръмп също е изказвал своите адмирации към Орбан като лидер.

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World!