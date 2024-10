19-годишна скиорка загина след падане на тренировка

Младата надежда на италианските алпийски ски Матилде Лоренци загина след падане по време на тренировка, съобщиха от Министерството на отбраната в Италия.

19-годишната Лоренци, която бе част от армейските части в страната, е паднала при скока Граванд на пистата във Вал Сеналес в Южен Тирол.

Скиорката е ударила главата си и въпреки бързата намеса на медицински екип, нейният живот не е могло да бъде спасен, посочват медиите в Италия.

"Министерството на отбраната и министър Гуидо Крозето изказват най-дълбоките си съболезнования на семейството и колегите на ефрейтор Матилде Лоренци", написаха от министерството в социалната мрежа Х.

От Италианската ски федерация нарекоха гибелта на младата състезателка "трагедия за целия италиански спорт".

През миналата година Лоренци се нареди на шесто място в спускането по време на световното първенство за юноши и девойки. Тя има и стартове за Европейската купа, пише sportal.bg.

Non ce l’ha fatta #MatildeLorenzi, giovane talento dello sci, caduta ieri in Val Senales. Aveva 19 anni. Le è stata fatale la sbandata di ieri ad altissima velocità in allenamento. Le sue condizioni erano apparse subito disperate.

Di @GiacPrioreschi #GR1 pic.twitter.com/5txcEzZX9j