Орбан поздрави Борисов за изборната победа: България е на финалната права за цялостно членство в Шенген

С публикация в Х (бивш "Туитър) премиерът на Унгария Виктор Орбан Виктор Орбан (на унгарски: Orbán Viktor) е настоящият министър-председател на Унгария, поздрави лидера на ГЕРБ ГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в - Бойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република България. Роден е на 13 юни 1959 г, за победата му на предсрочните парламентарни избори в България.

"България е готова да предприеме последната стъпка за пълноправно членство в Шенгенското пространство", допълва той.

"Унгария ще продължи да подкрепя правителството и българските граждани в усилията им по пътя към присъединяването към Шенген и по суша", уверява Орбан.

Congratulations to @BoykoBorissov and GERB on their victory at the most recent Bulgarian elections. #Bulgaria is ready to make the final step in joining the #Schengen area. Hungary will continue to support the government and the people of Bulgaria in this endeavour.