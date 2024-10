Откриха изчезнала подводница с мъртъв екипаж

Неразрешима загадка започна да се разплита. Тя е с давност 81 години и най-сетне намери своето решение.

Британска подводница от Втората световна война, изчезнала с 64 членове на екипажа на борда по време на секретна мисия през 1943 г., е открита край Гърция .

Останките на HMS Trooper бяха открити на 830 фута (253 метра) под водата от частна компания за дълбоководни изследвания, разрешавайки 81-годишната мистерия за местонахождението му.

Дългата 275 фута, или 84 метра, подводница е разделена на три отделни секции, казва собственикът на Planet Blue, фирмата, която е открила кораба, пред гръцки медии, пише британската преса.

Ричард Райт, капитан от Кралския флот и син на капитана на изчезналата някога подводница, каза за новината: „Знам от много години усърдните усилия на екипа за търсене да открие останките на подводницата и сега съм много доволен и развълнувани, че усилията им са възнаградени. Надявам се, че членовете на семействата на тези, които са изгубени заедно с баща ми, ще могат да използват окончателното местоположение на подводницата, като отправна точка, за да помогнат да почиват спомените на техните близки.“

HMS Trooper тръгва през октомври 1943 г. за патрулна мисия между остров Донуса и Икария, след като британското разузнаване получава информация, че нацистите могат да опитат ново завземане на Лерос, пише Телеграф.

Предишния месец на него му е възложена задачата да транспортира трима тайни агенти и ценен товар до остров Евбея, съобщава гръцкият вестник Protothema .

Подводницата получава заповед да се върне в пристанището на Бейрут на 17 октомври, но не успя да изплува и била обявена за изчезнала.

Бележка, изпратена на 20 октомври, предполага, че корабът е изгубен, след като не е отговорил на подадени от брега сигнали.

Предполага се, че е ударен от немска мина в Егейско море, най-вероятно близо до Лерос.

По-късно се появяват снимки, които показват, че подводницата е навлязла в едно от петте минни полета, поставени дни по-рано от немския миночистач „Drache“.

Усилията за намиране на изчезналата подводница започнали през 2000 г., но повече от 14 търсения около Додеканезите се провалили.

Търсенето на останките му е съсредоточено в известните германски минни полета Лерос, Калимнос и Кос.

Претърсени били десет морски минни полета, без да се намери никаква следа от HMS Trooper.

В крайна сметка е бил разположен между Икария и Кос, където се смята, че е бил унищожен от мина, поставена няколко дни преди това от немския миночистач „Drache“, съдържащ около 350 кг хексанит, смес от амониев нитрат и тринитротолуен.

Изследователите, заснели останките, казаха, че не са безпокоили подводницата, тъй като тя е гроб на 64-те военнослужещи, които загубват живота си този ден.

Снимки показват подводницата, открита на дълбочина от 253 метра в Илкарско море, разрязана на носа, средната част и кърмата, като последната е намерена в най-добро състояние.

Точното местоположение на корабокрушението е определено с помощта на технологията CHIRP за сонар с двойно излъчване, преди да бъде идентифицирано от дистанционно управлявано подводно превозно средство (ROV).

Кулата му била намерена отделена от останалата част от останките. Неговият люк е открит полуотворен, а оръдията ѝ липсват изцяло.

