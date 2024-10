Експлозия във влак, превозващ евродепутати от Страсбург до Брюксел: гарата е евакуирана

Пожар във влак, превозващ евродепутати от Страсбург за Брюксел, вдигна на крак пожарната и службите за спешна помощ във френския град днес следобед, съобщи БТА, цитирайки белгийският новинарски сайт "Сюд Енфо" (Sudinfo).

Хората, които са се намирали на гарата в Страсбург, са евакуирани.

Пресаташето на Европейския парламент Еманюел Фулон заяви в социалната мрежа "Екс", че е имало експлозия, като причините са неясни. Пътниците са били призовани да се скрият в тунела, водещ към различните коловози. По думите му гарата е блокирана и хората постепенно са били изведени.

Подаден е сигнал в пожарната служба.

Евродепутатът Пеле Гертсен написа в "Екс", че на гарата в Страсбург има много пожарникари, но пътниците са получили много малко информация. Според него евакуацията е била хаотична, тъй като хората са били призовавани да се евакуират и да оставят багажа си, но едва след като част от пътниците вече били напуснали гарата със своя багаж.

