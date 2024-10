Изслушват кандидатите за еврокомисари между 4 и 12 ноември

Изслушванията на кандидатите за еврокомисари са насрочени за 4-12 ноември, съобщи председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

Евродепутатите ще задават въпроси, ще оценяват и проверяват, а след това ще гласуват, добави тя. Това е европейската демокрация, обобщи Мецола в социалната мрежа X.

ЕП уточни по-рано, че евродепутатите трябва да утвърдят предварително кандидатите с гласуване с мнозинство в комисиите, заети с изслушванията. Ако някой от кандидатите не събере необходимите гласове, може да получи допълнителни писмени въпроси. Ако и тогава ЕП не е удовлетворен, е възможно да бъде поискано държавата, излъчила кандидата, да предложи ново име.

Урсула фон дер Лайен е преизбрана на председател на ЕК

Очаква се новата Европейска комисия да започне работа до 1 декември. В края на ноември е вероятно евродепутатите да гласуват пълния списък на еврокомисарите.

