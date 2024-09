Сириец подпали две сгради и вилня с мачете в германски град, пострадаха над 30 души

41-годишен въоръжен мъж предизвика паника в германския град Есен, след като подпали две сгради и се вряза в два магазина с буса си. След това той взима мачете и тръгва из улиците на града. В резултат от действията му пострадали се оказват 31 души, сред които и две бебета, които са в тежко състояние.

Нападението е било извършено в късния следобед в събота в района на Рур. По информация на местни медии извършителят първо е подпалил жилищен блок, а по-късно предизвикал пожар и в друга сграда.

В Бавария арестуваха сириец, подготвял убийството на германски войници

В следващия момент той се качил в буса си и умишлено се врязал в два търговски обекта, нанасяйки материални щети. После, въоръжен с мачете, той тръгнал по улиците и нападал хора, преди най-накрая да бъде обезвреден от граждани и задържан на земята до пристигането на полицията.

Задържаният е жител на Есен, със сирийски произход. Пред разследващите той обяснил, че жена му го е напуснала, затова подпалил жилищата и разрушил магазините на онези, които я подкрепили в решението ѝ да го напусне.

#Germany A Syrian man was arrested in the German city of Essen after driving a van into multiple stores and setting two residential buildings on fire, leaving 31 people injured, including two children in critical condition.



According to German media reports, the incident… pic.twitter.com/fzFZJhnTvn