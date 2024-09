Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън с изненадващо посещение на балетно представление. Тя определи постановката като „трогателна и вдъхновяваща“.

В четвъртък принцесата посети представлението „Жизел“ на Английския национален балет в театър Sadler's Wells в Северен Лондон. След това в съобщение в социалната мрежа X, отдаде дължимото на трупата и постановката, като я нарече „творчество в най-добрия му вид“.

По-рано тази седмица Мидълтън проведе среща в замъка „Уиндзор“, за да обсъди годишната коледна служба. Това събитие беше едва четвъртото, в което принцесата беше спомената в официалните отчети за кралските ангажименти от началото на годината.

Кейт Мидълтън се появи за първи път на публично място след химиотерапията

Припомняме, че през март Мидълтън обяви, че след коремна операция са били открити ракови клетки и ще трябва да премине курс на превантивна химиотерапия. Последва дълго лечение.

Congratulations and thank you to @ENBallet and @Sadlers_Wells for the wonderfully powerful, moving and inspiring performance of Akram Khan’s Giselle. Creativity at its best! C pic.twitter.com/YbnMd7j9Pi