Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е пристигна тази сутрин на визита в Украйна.

„Осмото ми посещение в Киев се осъществява в изключително важен момент“, заяви тя пред пътуващите с нея журналисти.

„Отоплителният сезон започва след две седмици и непрестанните атаки на Русия срещу гражданската енергийна инфраструктура на Украйна целят да нанесат максимални щети“, допълни Фон дер Лайен.

Тя каза, че ще предостави на украинския президент Володимир Зеленски плана на ЕК за готовност на Украйна за зимата. Той предвижда допълнителна подкрепа на стойност около 160 млн. евро, която ще помогне за покриване на над 25% от нуждите на страната от електроенергия.

Друга тема в дневния ред на визитата ще бъде европейският дял от заема на Г-7 в размер на 50 млрд. долара за Украйна. Фон дер Лайен и Зеленски ще разговарят също така за помощта на Европейския съюз в сферата на отбраната. Ще бъде обсъден и процесът по разширяване на ЕС.

Последното посещение на Фон дер Лайен в украинската столица бе през февруари.

През юни ЕС официално започна преговори за присъединяване с Украйна, която от февруари 2022 г. се бори с руската инвазия.

Амбицията на Киев е да се присъедини към ЕС и НАТО, но пътят към членството се очертава да бъде дълъг, отбелязва БТА. Европейският съюз продължава да оказва решаваща подкрепа на Украйна, която е изправена пред по-голяма и по-добре въоръжена руска армия. Страната страда и от почти ежедневните удари на Москва по нейната територия, които нанесоха значителни щети на енергийната ѝ мрежа.

Украйна е засегната от големи прекъсвания на електрозахранването, което води до опасения, че зимата ще бъде тежка. Според доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ) страната е загубила „повече от две трети“ от капацитета си за производство на електроенергия. Затова Европейският съюз ще предостави на Киев още 160 млн. евро за хуманитарна помощ и енергийна инфраструктура, включително слънчеви панели.

За да се защити от руските сили, Украйна призовава западните си съюзници да ѝ позволят да използва оръжия с голям обсег, за да нанася удари по-навътре в територията на Русия. Европейският парламент призова вчера държавите-членки на ЕС „да премахнат ограниченията“ върху използването на тези оръжия.

Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е също така посочи, че иска да обсъди днес приходите, генерирани от замразените руски активи. През май 27-те страни от блока постигнаха споразумение за използване на лихвите, генерирани от замразените активи на руската централна банка. През юли ЕС обяви отпускането на помощ за Украйна в размер на 1,5 млрд. евро, съответстваща на първия транш от тези печалби.

