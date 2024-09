Средна Европа се надпреварва с времето, за да се предпази от наводненията

Доброволци и аварийно-спасителни екипи работиха цяла нощ, за да укрепят полския град Вроцлав срещу прииждащите към него води, а Унгария изпусна язовир, след като предупреди, че се задава "решаващ период", предаде Ройтерс.

"Доста неща се случиха тази нощ", каза премиерът Доналд Туск на кризисно съвещание във Вроцлав. "Ще имаме нужда от спешни сведения от градовете, които са под вода."

Вериги от хора си подаваха чували с пясък, за да укрепят речния бряг и да предпазят сградите. Властите очакват пикът на покачването на водите в града да бъде утре. Генералният щаб на полската армия съобщи, че равнището на водите на река Одер се е покачило с 1,5 м през изминалата нощ и приливната вълна от водите все повече приближава Вроцлав, предаде ДПА.

Обстановката събуди спомена за голямото наводнение от 1997 г., когато Одер излезе от коритото си и остави една трета от 630 000-ия град под вода.

In many places in Wrocław, residents and services are preparing for the worst. Many people fear a repeat of 1997.#Wrocław #Oława #powódź #Floods #Powodź #Odra #PomocPowodzianom pic.twitter.com/TzgmahXTo3