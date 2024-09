Ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел Жозѐп Борѐл Фонтѐлес е испански политик от Испанската социалистическа работническа призова днес Грузия да отмени закона, ограничаващ правата на ЛГБТ+ общността – текст, който „отдалечава още повече“ страната от ЕС, предаде Франс прес.

Този закон „ще подкопае основните права и ще увеличи дискриминацията и стигматизирането“, изтъкна Борел в „Екс“ в деня след окончателното приемане на законовия текст от грузинския парламент.

The Georgian Parliament adopted laws on ‘family values and protection of minors’ which will undermine the fundamental rights of the people and increase discrimination & stigmatisation.

I call on Georgia to withdraw this legislation, further derailing the country from its EU path.