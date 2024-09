Бурята „Борис“ отне живота на един човек в Полша, четирима се издирват в Чехия

Бурята "Борис" отне живота на един човек в Полша, а четирима души се водят за изчезнали в Чехия, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

Стихията засегна няколко страни от Централна Европа, причини проливни дъждове, наводнения и прекъсвания на тока и на транспортни връзки и наложи евакуация на редица населени места.

"Борис" отне живота и на четирима души в Румъния, пише БТА.

IN PHOTOS: Four people have died in Romania in floods triggered by Storm Boris, which has brought torrential rains and widespread disruption to central and eastern Europe, rescue services said on Saturday. Photos by Sergei GAPON / AFP



