Двама мъже са задържани за кражба на творба на Банкси

Великобританските власти задържаха двама мъже, след като произведение на Банкси беше откраднато от художествена галерия в централен Лондон.

Започна разследване след кражба с взлом в галерия на улица New Cavendish около 23:00 GMT в неделя, пише dariknews.

Творбата, наречена "Момиче с балон", е единственият откраднат предмет и оттогава е възстановена.

