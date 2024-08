Светът си спомня за Даяна

Хиляди фенове на принцеса Даяна се събират в двореца Кенсингтън, за да отдадат почит на любимата „принцеса на народа“ 27 години след трагичната ѝ смърт в Париж.

Доброжелатели поставиха цветя, знамена и снимки на покойната Даяна Спенсър на златните порти на юг от кралския дом в Западен Лондон.

Очаква се сцената да отразява морето от цветя, изникнали след смъртта на Даяна на 31 август 1997 г.

Нови версии за смъртта на принцеса Даяна

Трогателната почит отбелязва 27-ата годишнина от смъртта на Даяна в Париж - където тя загина в автомобилна катастрофа заедно с Доди Ал Файед и шофьора Анри Пол.

Въпреки усилията да бъде спасена, Даяна е обявена за мъртва в 4:00 сутринта френско време на 30 август 1997 г., след като получава инсулт в болница La Pitié Salpêtriére, Париж.

Тъжната годишнина идва в седмицата, в която синовете на Даяна Уилям и Хари отново показаха на света колко далеч са един от друг - като не размениха нито една дума на погребението на чичо си .

Днес снимки на Даяна украсяват портите на двореца Кенсингтън, като един плакат гласи: „Никой не е разпространил повече любов в един живот от принцеса Даяна“.

Друг гласи: „Нейното дело продължава чрез нейните любящи синове принц Уилям и принц Хари.“

Само преди два дни братята присъстваха на възпоменателна служба за своя чичо лорд Фелоуз.

Но източник на изданието твърди, че не са разменили нито една дума, въпреки че са „само на пет ярда един от друг“.

Твърди се, че Уилям и Хари са били седнали „на втори или трети ред отпред“ и са били разположени на „противоположните страни на пътеката“ с членове на семейството на „останалите места между тях“, съобщава вестникът.

Хари и Уилям са били много дискретни на службата и „ако не знаете, че са там, може да не ги познаете“, допълнил източникът, цитиран от Телеграф.

Twenty-seven years ago, on August 31, 1997, Princess Diana tragically died in a car accident in Paris.



The news shocked the world and left millions devastated by the sudden loss of the people’s princess. pic.twitter.com/xWETjJDpkQ